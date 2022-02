Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant le Real Madrid, Neymar a lâché une confidence inquiétante en interne !

Publié le 4 février 2022 à 20h45 par B.C.

Alors qu’il est proche de faire son retour avec le PSG, à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, Neymar espère surtout être en pleine possession de ses moyens physiques en mars, pour le match retour.

Blessé à la cheville depuis le 28 novembre, et la rencontre face à l’ASSE, Neymar a entamé une course contre la montre afin d’être opérationnel pour le choc contre le Real Madrid, le 15 février prochain. Pour le moment, l’international brésilien est dans les temps puisque ce dernier a pris part à une partie de l'entraînement ce vendredi et devrait être apte pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. Néanmoins, il faudra attendre plus longtemps avant de revoir le meilleur Neymar.

Neymar en pleine possession de ses moyens… en mars ?