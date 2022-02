Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un soutien inattendu en Ligue 1 !

Publié le 5 février 2022 à 19h45 par D.M.

Alors que son équipe affrontera le PSG ce samedi, Jocelyn Gourvennec s'est exprimé sur l'arrivée de Lionel Messi en France et sur sa saison.

Arrivé cet été au PSG en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi était très attendu. Ses prestations sont épiées, décortiquées. Et depuis le début de la saison, l’international argentin peine à retrouver son niveau aperçu en Catalogne. En Ligue 1, la Pulga n’a inscrit qu’un but depuis le début de cet exercice, face au FC Nantes le 20 novembre dernier. Alors que des critiques commencent à apparaître sur le niveau de Messi, Jocelyn Gourvennec a tenu à le défendre en conférence de presse à quelques heures d’une rencontre entre le LOSC et le PSG.

« De le voir en France arriver en France c’était une excellente nouvelle »