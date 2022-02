Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Lionel Messi est déjà tout tracé…

Publié le 4 février 2022 à 21h45 par La rédaction

En Espagne, les médias révèlent que Lionel Messi aurait confié son malaise au PSG à ses anciens coéquipiers lors de sa visite à Barcelone. Analyse.

Comme révélé par le média El Confidencial, Lionel Messi aurait confié son malaise à des anciens coéquipiers à l ‘occasion de son séjour récent à Barcelone. Selon El Confidencial , malgré les efforts du PSG, qui a mis à sa disposition et à celle de sa famille chauffeurs et professeurs privés, malgré le fait qu’il ait trouvé une belle demeure à Neuilly, proche de ses amis Paredes et Di Maria, Messi ne se sentirait pas bien à Paris, où il peinerait à trouver la motivation et regretterait sa vie à Barcelone. Cela est-il de nature à remettre en question l’avenir de l’Argentin à Paris ?

Le départ de Messi est improbable

Cela apparaît très peu probable, et ce pour deux raisons principales. D’une part, financièrement, le FC Barcelone n’est absolument en situation de faire revenir l’attaquant argentin. D’autre part, ce phénomène s’est produit lors des premiers mois de chaque star arrivant au PSG, à commencer par Zlatan Ibrahimovic et Neymar. Mais tous ont fini par s’adapter et apprécier la vie à Paris, et à s’impliquer dans le projet du PSG. Tout cela ne devrait donc pas porter à conséquence.