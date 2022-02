Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l’arrivée de Dembélé à Paris !

Publié le 6 février 2022 à 13h15 par Th.B.

Alors qu’il est question d’un accord contractuel déjà trouvé avec le PSG, Ousmane Dembélé pourrait finalement troqué la tunique du FC Barcelone pour celle de la Juventus.

Ces derniers jours, et ce malgré l’échec du recrutement d’Ousmane Dembélé cet hiver, le PSG serait déjà parvenu à un terrain d’entente avec le clan Dembélé sur les termes de son futur contrat au PSG selon Sky Sports , Foot Mercato et Mundo Deportivo . Pour rappel, le contrat du champion du monde expirera à la fin de la saison au FC Barcelone et ne sera pas renouvelé au vu des relations entre les différentes parties et la réticence de Dembélé et de son agent à accepter l’offre de prolongation proposée par le président Joan Laporta et ses dirigeants. Cependant, le PSG pourrait voir la Juventus lui faire de l’ombre.

La Juventus offrirait un pont d’or à Dembélé