Mercato - Barcelone : Le clan Laporta en rajoute une couche sur Adama Traoré !

Publié le 7 février 2022 à 7h00 par P.L.

Adama Traoré s'est illustré de la meilleure des manières pour ses débuts avec le FC Barcelone lors de la victoire contre l'Atletico de Madrid (4-2). Après Xavi, c'est au tour de la direction catalane de se montrer satisfaite par la prestation de son ailier espagnol.

En janvier dernier, le FC Barcelone a obtenu quelques renforts avec Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Et le recrutement catalan a visiblement porté ses fruits ce dimanche lors de la victoire du Barça contre l’Atletico de Madrid (4-2). En effet, Dani Alves s’est illustré par un but et une offrande pour Jordi Alba, tandis qu’Adama Traoré a délivré sa première passe décisive pour ses débuts. L’ailier espagnol a d’ailleurs été plutôt convaincant dans son couloir. « C'est une grande signature. Ce sont des grands débuts. Adama fait la différence. Il a de la puissance, de la force, il dribble les adversaires, il est solide en défense » confiait Xavi après la partie. Et la prestation d’Adama Traoré n’a pas non plus échappé à la direction blaugrana.

« Le match d'Adama a été très bon, c'est pourquoi nous l'avons fait venir »