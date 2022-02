Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les mots forts d’Adama Traoré après ses débuts !

Publié le 6 février 2022 à 22h00 par B.C.

Grand artisan du succès du FC Barcelone ce dimanche contre l’Atlético de Madrid (4-2), Adama Traoré s’est montré satisfait de ses débuts sous le maillot blaugrana.

De retour au FC Barcelone cet hiver après un passage en Premier League, Adama Traoré était aligné pour la première fois par Xavi ce dimanche, contre l’Atlético de Madrid (4-2). L’international espagnol a réussi ses débuts, en délivrant notamment une passe décisive à Gavi, pour le plus grand plaisir de l’entraîneur du Barça. « C'est un joueur très mature. Il sait quand affronter, quand passer, il a bien choisi ses moments, physiquement c'est un animal, une bête... c'est un pur ailier et il va nous aider. C'est une grande signature. Ce sont des grands débuts. Adama fait la différence. Il a de la puissance, de la force, il dribble les adversaires, il est solide en défense », a confié Xavi. De son côté, Adama Traoré ne cache pas non plus son plaisir après ses débuts au FC Barcelone.

« Je suis très heureux »