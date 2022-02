Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande révélation sur l’offre du Barça pour Dembélé !

Publié le 6 février 2022 à 21h45 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone a tenu à faire savoir à de multiples reprises que l’offre formulée au clan Ousmane Dembélé était intéressante, la Juventus et Manchester United proposerait le double du salaire offert pour la piste offensive du PSG.

Comme le directeur exécutif Mateu Alemany l’a fait savoir courant janvier, la direction du FC Barcelone tentait encore jusqu’à peu tant bien que mal d’obtenir l’aval d’Ousmane Dembélé et de son agent pour une prolongation de son contrat qui arrivera à expiration en juin prochain. Une occasion en or pour le PSG qui semble-t-il, a tenté un coup dès cet hiver pour s’attacher ses services pour la seconde partie de saison. Mais finalement, l’opération n’a pas pu avoir lieu puisque le joueur a souhaité aller au bout de son contrat avec le FC Barcelone. Néanmoins, le PSG aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec Ousmane Dembélé selon Foot Mercato ou encore Sky Sports.

Manchester United et la Juve proposeraient le double du salaire offert par le Barça…