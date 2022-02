Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dessous de cet échec du Barça avec Dembélé révélés !

Poussé vers la sortie cet hiver, Ousmane Dembélé est finalement resté à Barcelone. Intéressé par le Français, Tottenham aurait été refroidi par ses exigences salariales.

Si l’hiver a été agité à Barcelone, c’est en grande partie à cause du feuilleton Dembélé. Depuis des mois, Joan Laporta lutte pour prolonger l’international français, sans succès. Résultat, le Barça a lutté pour s’en séparer cet hiver. Proche du PSG et de la Premier League, Ousmane Dembélé n’a finalement pas trouvé de nouvelle équipe. Pourtant, Tottenham aurait pu rafler la mise à la toute fin du mercato.

Dembélé trop cher pour Tottenham