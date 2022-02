Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion décisive pour un protégé de Xavi ?

Publié le 7 février 2022 à 13h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone n’aurait à présent en tête que les prolongations de deux éléments importants de l’effectif de Xavi Hernandez, Gavi et Ronald Araujo, le président Joan Laporta aurait fait un premier pas vers son but pour l’international espagnol de 17 ans.

Depuis l’élection de Joan Laporta aux présidentielles du FC Barcelone en mars 2021, l’administration Laporta ne cesse de blinder les pépites du club blaugrana. Ce fut notamment le cas d’Ansu Fati, de Pedri et de Nico Gonzalez dernièrement. Et alors que le mercato hivernal a fermé ses portes le 31 janvier dernier, les priorités du directeur exécutif Mateu Alemany et du président Joan Laporta seraient de parvenir à trouver un terrain d’entente à la fois avec l’entourage de Gavi et les représentants de Ronald Araujo pour que les deux joueurs issus de La Masia apposent leur signature sur une prolongation de contrat.

Un rendez-vous a été programmé pour la prolongation de Gavi !