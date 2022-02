Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour Karim Benzema !

Publié le 7 février 2022 à 9h30 par Th.B.

Bien qu’il ne souhaiterait pas quitter le Real Madrid de sitôt, Karim Benzema pourrait être contraint de plier bagage à contrecoeur à la fin de la saison si Erling Braut Haaland venait à signer à la Casa Blanca. Explications.

« Ce que Madrid représente pour moi ? J’ai grandi, je suis devenu un homme ici » . Voici le message que Karim Benzema faisait dernièrement passer à Téléfoot . En effet, formé à l’OL, Benzema quittait Lyon à l’été 2009 afin de signer au Real Madrid. Depuis, l’international français évolue au sein de la Casa Blanca et dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023. Élément indispensable au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti dont il est d’ailleurs le capitaine, Karim Benzema se poserait tout de même des questions quant à son avenir puisqu’il pourrait y avoir de gros changements opérés dans l’équipe première à l’issue de la saison. Hormis l’éventuelle venue de Kylian Mbappé à l’issue de son contrat au PSG, un autre grand nom de la scène montante du football pourrait débarquer au Real Madrid en la personne d’Erling Braut Haaland. Et l’attaquant du Borussia Dortmund aurait l’avenir de Karim Benzema entre ses mains.

Réunion en mars pour Haaland, soit la réponse pour l’avenir de Benzema !