Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Haaland prépare déjà son transfert !

Publié le 7 février 2022 à 8h15 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, le PSG pense à Erling Haaland pour le remplacer, mais le Real Madrid serait également intéressé par le Norvégien. D'ailleurs, son père serait en train de tout planifier en cas d'arrivée de l'attaquant chez les Merengue.

Lors du prochain mercato estival, le PSG risque de perdre Kylian Mbappé, en fin de contrat à l’issue de la saison. D’ailleurs, un départ de l’international tricolore cet été semble se rapprocher puisqu’il dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. De ce fait, Leonardo explore plusieurs pistes pour trouver le successeur de Kylian Mbappé et quelques noms ont déjà été liés au PSG dans cette optique. Parmi eux, on retrouve Erling Haaland, qui figure comme l’une des priorités de Leonardo comme le10sport.com vous l’a annoncé dès août dernier. Cependant, le PSG va devoir livrer une grande bataille avec la concurrence s’il veut s’attacher les services du Norvégien puisque des clubs comme le FC Barcelone ou encore le Real Madrid seraient sur le coup. D’ailleurs, Alf-Inge Haaland serait en train de tout préparer pour une éventuelle arrivée de son fils chez les Merengue .

Le père d’Haaland planifie son arrivée au Real Madrid