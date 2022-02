Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi se lance dans un gros chantier pour cet été !

Publié le 7 février 2022 à 5h15 par T.M.

Si le FC Barcelone s’est renforcé en attaque cet hiver, à l’occasion du prochain mercato estival, c’est la défense qui pourrait être au coeur des préoccupations.

Après des derniers mois très compliqués, le FC Barcelone est en train de remonter la pente. Cela va un peu mieux en Catalogne et cela s’est vérifié lors du mercato hivernal avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. C’est donc surtout en attaque que Xavi a accueilli du sang neuf. Mais la reconstruction de son effectif est loin d’être terminé. A l’été, cela devrait bouger au Barça. Alors que les regards se tournent vers Erling Braut Haaland, c’est plutôt la défense qui devrait être le principal chantier.

Un secteur défensif à revoir ?

Durant l’intersaison, le FC Barcelone pourrait donc changer énormément de choses en défense. Plusieurs départs pourraient être à noter et de nombreuses arrivées seraient en préparation. Ainsi, les noms de Niklas Süle, César Azpilicueta, Andreas Christensen et Matthijs de Ligt reviennent très souvent. Mais ce ne sont pas les seules pistes. En effet, selon les derniers échos en provenance d’Espagne, Lisandro Martinez serait toujours très apprécié au Barça, tandis que Jules Koundé serait tout simplement la priorité de Xavi pour son secteur défensif. A suivre…