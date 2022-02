Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue hivernale va sauver Milik !

Publié le 7 février 2022 à 3h45 par A.M.

Arrivé cet hiver à l'OM, Cédric Bakambu aurait pu être vu comme un concurrent à Arkadiusz Milik. Mais selon Pierre Ménès, c'est tout l'inverse.

Cet hiver, l'OM a sauté sur l'opportunité de recruter Cédric Bakambu, qui était libre de tout contrat. L'arrivée du Congolais, capable de jouer à gauche, a surtout été vu comme une façon de mettre la pression sur Arkadiusz Milik, en difficulté depuis le début de saison. Et pour cause, jusqu'ici, Jorge Sampaoli utilisait un système avec un seul avant-centre. Mais contre Angers vendredi soir, il a tout changé en alignant un système avec deux pointes. Cédric Bakambu était ainsi aligné aux côtés d'Arkadiusz Milik qui a inscrit un triplé pour sceller la large victoire de l'OM (5-2). Et selon Pierre Ménès, la nouvelle recrue marseillaise permet à l'ancien buteur du Napoli de mieux s'exprimer.

«Le fait de jouer avec Bakambu face à Angers a changé beaucoup de choses»