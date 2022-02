Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue de Longoria lâche un message fort sur son arrivée !

Publié le 5 février 2022 à 9h10 par La rédaction

Arrivé cet hiver à l’OM, Cédric Bakambu semble déjà adopté dans sa nouvelle équipe. Interrogé après la victoire contre Angers (5-2), le buteur congolais s’est réjoui de son choix.

A Marseille, le mercato hivernal a été plus tranquille que celui de l’été dernier mais Pablo Longoria n’a pas chômé pour autant. Deux joueurs sont venus renforcer les rangs de l’effectif de Jorge Sampaoli : Sead Kolasinac et Cédric Bakambu. Samuel Gigot a lui aussi signé cet hiver mais il a été d’emblée prêté six mois au Spartak Moscou. Pour le moment, les deux renforts n’ont pas eu un temps de jeu très important mais ils ont eu l’occasion de se montrer, notamment ce vendredi contre Angers (5-2). Même s’il n’a pas marqué, Cédric Bakambu a été intéressant dans le jeu lors de ces 60 minutes passées sur le terrain. Déjà épanoui.

« Je suis très content d’être joueur de l’Olympique de Marseille »