Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Xavi avec ce crack !

Publié le 7 février 2022 à 19h00 par P.L.

Comptant sur la jeunesse pour l'avenir, Joan Laporta aurait fait de la prolongation de Ronald Araujo une priorité. Et si l'Uruguayen a déjà repoussé la première offre du FC Barcelone, tout serait encore possible pour le club catalan dans ce dossier.

Après un mercato hivernal où le FC Barcelone s’est montré particulièrement actif en enregistrant quatre arrivées (Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang) et trois départs (Alex Collado, Philippe Coutinho, Iñaki Peña), Joan Laporta doit désormais se pencher sur ses dossiers qu’il avait déjà sur la table. Depuis plusieurs semaines maintenant, le président catalan travaille sur les prolongations de Gavi et de Ronald Araujo, et ce, après avoir officialisé celles d’Ansu Fati et de Pedri. Pour l’Uruguayen, l’affaire commencerait à se corser, puisqu’il aurait de grosses exigences économiques pour son prolonger, à savoir avoir le même salaire qu’Ansu Fati. Mais tout serait encore possible pour Joan Laporta.

Araujo n’a toujours pas fermé la porte au Barça pour une prolongation

Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, les pourparlers se poursuivraient toujours entre le FC Barcelone et Ronald Araujo pour une éventuelle prolongation. Malgré le refus de l’Uruguayen concernant la première offre transmise, le défenseur central de 22 ans n’aurait pas encore fermé la porte au club catalan. Reste maintenant à voir si un terrain d’entente sera trouvé dans les prochains mois, ce dossier étant considéré comme prioritaire pour Joan Laporta. Affaire à suivre...