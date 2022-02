Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur du Bayern explique son faux départ au Barça !

Publié le 7 février 2022 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, Niklas Süle a décidé de changer de club librement et gratuitement à l'été 2022. Malgré l'intérêt du FC Barcelone, le défenseur allemand a préféré s'engager en faveur du Borussia Dortmund. Interrogé sur ce choix, Niklas Süle s'est expliqué.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Niklas Süle n'a pas trouvé d'accord avec le Bayern pour prolonger. Ainsi, le défenseur allemand a pris la décision de prendre le large librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation, le FC Barcelone se serait positionné, désireux de boucler un joli coup à 0€ avec Niklas Süle. Toutefois, le club emmené par Xavi a été devancé par le Borussia Dortmund, qui a officialisé la signature du défenseur du Bayern ce lundi après-midi. Lors d'un entretien accordé à Bild , Niklas Süle a expliqué pourquoi il avait opté pour le BVB .

«J'ai eu le sentiment d'être désiré en tant que personne et en tant que footballeur»