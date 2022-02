Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre en prévision pour Sergio Ramos ?

Publié le 7 février 2022 à 22h45 par A.D.

Depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos multiplie les absences en raison de blessures à répétition. De surcroit, le vétéran espagnol aurait une très mauvaise entente avec Presnel Kimpembe. Une situation qui pourrait pousser Leonardo à sacrifier Sergio Ramos dans un avenir proche.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos a été contraint de se trouver un nouveau club l'été dernier, faute d'accord avec Florentino Pérez pour prolonger. Ainsi, l'ex-capitaine merengue s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, son séjour dans la capitale française ne se passe pas du tout comme il l'aurait imaginé. Peu épargné par les pépins physiques et en froid avec Presnel Kimpembe, Sergio Ramos pourrait quitter le PSG aussi vite qu'il l'a rejoint.

Sergio Ramos bientôt poussé vers la sortie par le PSG ?