Mercato - PSG : Pogba, Dembélé… Vers quel joueur libre doit se tourner en priorité Leonardo ?

Publié le 7 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Après avoir attiré Lionel Messi ou encore Sergio Ramos l’été dernier, le PSG surveillerait d’autres joueurs en fin de contrat en vue du prochain mercato estival. Mais selon vous, quelle doit être la priorité de Leonardo ?

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a frappé fort en s’attachant les services de joueurs de renom, sans pour autant débourser d’indemnités de transfert. Libres, Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) se sont ainsi engagés en faveur du PSG, et alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques mois, Leonardo souhaiterait réitérer le même exploit.

Quelle priorité à 0€ pour le PSG ?

En effet, plusieurs noms ont déjà circulé du côté du PSG en vue de la saison prochaine. Encore loin d’une prolongation avec Manchester United, Paul Pogba apparaît notamment comme l’une des priorités parisiennes, alors que Leonardo garderait également un oeil sur Franck Kessié (AC Milan) et Corentin Tolisso (Bayern Munich) dans l’entrejeu. En défense, c’est Antonio Rüdiger (Chelsea) qui figure sur la short-list du PSG, qui aurait déjà entamé les discussions avec l’entourage de l’international allemand. Cependant, c’est en attaque que Leonardo pourrait frapper fort en raison de l’avenir incertain de Kylian Mbappe. Ousmane Dembélé (Barcelone) et Paulo Dybala (Juventus) semblent se diriger vers un départ et pourraient ainsi faire l’objet d’une offensive du PSG. Enfin, d’autres joueurs de renom sont actuellement dans leur dernière année de contrat, à l’instar de Marcelo Brozović (Inter), Andreas Christensen ou encore César Azpilicueta (Chelsea), des joueurs pistes par quelques cadors européens.



