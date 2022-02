Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan surréaliste de Xavi avec Dembélé !

Publié le 7 février 2022 à 16h00 par A.M.

Sifflé par le Nou Camp, Ousmane Dembélé n'a pas joué contre l'Atlético de Madrid et ne s'est même pas échauffé. Xavi pourrait décider de ne pas faire jouer le Français à domicile.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé semble avoir décidé de quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison. Un comportement qui n'a pas plu aux supporters catalans qui ont conspué l'international français lors du choc contre l'Atlético de Madrid (4-2). A l'issue de la rencontre, Xavi a ainsi interpellé les fans blaugrana . « Je voudrais demander aux fans d'arrêter de siffler Dembélé. Il est un de plus dans le groupe - ils l'ont fait aujourd'hui, maintenant s'il vous plaît arrêtez. Nous devons soutenir notre équipe, nos joueurs », confiait l'entraîneur du Barça en conférence de presse.

Dembélé ne jouera qu'à l'extérieur