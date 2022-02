Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce transfert à 40M€, ça ne fait plus de doute !

Publié le 7 février 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Prêté l'été dernier par le Sporting, Nuno Mendes monte clairement en puissance comme en témoigne sa prestation contre le LOSC dimanche soir (5-1). Par conséquent, le PSG ne devrait pas hésiter à lever son option d'achat en fin de saison. Analyse.

L'été dernier, Leonardo n'a pas dérogé à sa réputation en réalisant un coup surprise de dernière minute. Le 31 août, le PSG a ainsi obtenu le prêt de Nuno Mendes en provenance du Sporting CP. Il s'agit d'un prêt payant de 7M€ assorti d'une option d'achat fixée à 40M€ tandis que Pablo Sarabia faisait le chemin inverse. Il faut dire que depuis le départ de Maxwell, le club parisien attend toujours de la stabilité à ce poste. Si Juan Bernat semblait bien parti pour incarner ce rôle, sa grave blessure a contraint le PSG à dénicher un nouveau latéral gauche. Et pour cause, Mitchel Bakker avait été transféré au Bayer Leverkusen tandis que Layvin Kurzawa n'entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Leonardo a donc obtenu le prêt de Nuno Mendes. Et ce dernier semble déjà parfaitement intégré comme il le confiait sur le site officiel récemment : « Chaque jour qui passe je m'entends encore mieux avec mes coéquipiers. Et je pense que c'est très important, pour moi et pour tous les joueurs, de comprendre ce que veut votre coéquipier et quelles sont ses qualités. Par exemple, Kylian Mbappé est très rapide donc je lui fais beaucoup de passes en profondeur, en général les défenseurs adverses n'arrivent pas à l'arrêter. Je dois comprendre ce qu'ils veulent et essayer de les aider. Si j'ai travaillé sur ma timidité pour m'intégrer auprès de mes coéquipiers ? En dehors du terrain à l'entraînement, en déplacement nous parlons de tout et n'importe quoi... Chaque jour qui passe, je suis plus proche de mes coéquipiers, ils viennent beaucoup vers moi et me montrent les habitudes qu'ils ont ici. Je pense que c'est important de toujours communiquer entre nous et au fur et à mesure je perds ma timidité. »

Nuno Mendes impressionne

Il faut dire que depuis le début de saison, Nuno Mendes s'est imposé comme le titulaire du poste devant Juan Bernat et Abdou Diallo, Layvin Kurzawa n'étant pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Et après des débuts en dents de scie, notamment sur le plan défensif, l'international portugais monte clairement en puissance et réalise un excellent début d'année comme en témoigne sa prestation face au LOSC dimanche soir. Hyper actif, il est à l'origine de l'ouverture du score de Danilo Pereira grâce à un magnifique débordement, et aurait même pu s'offrir une magnifique passe décisive si Marquinhos avait été plus adroit. Sur le plan défensif aussi Nuno Mendes semble en net progrès. Grâce à sa vitesse, ses replis sont très efficaces, tout comme ses couvertures. Du haut de ses 19 ans, le Portugais représente clairement l'avenir à son poste et le PSG ne devrait pas laisser passer sa chance de le conserver. Il paraît donc impensable que les Parisiens ne lèvent pas son option d'achat fixée à 40M€. Et avec Nuno Mendes (19 ans) et Achraf Hakimi (23 ans), le PSG semble être parfaitement armé dans ses couloirs défensifs pour affronter l'avenir. Et pourtant, ce sont deux postes assez dépourvus sur le marché où il est difficile de trouver la perle rare. Le club de la capitale peut donc se réjouir.