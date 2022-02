Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça fait irruption dans un dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 7 février 2022 à 22h15 par Th.B.

Bien que le PSG semble faire d’Antonio Rüdiger une piste estivale importante dans la short-list du directeur sportif Leonardo, le FC Barcelone ajouterait son grain de sel dans la course à la signature du défenseur de Chelsea.

Malgré le recrutement de Sergio Ramos lors de la dernière intersaison, Leonardo semblerait avoir la ferme intention d’une nouvelle fois renforcer le secteur défensif de l’effectif de Mauricio Pochettino lors de la prochaine intersaison. Et comme l’été dernier, le directeur sportif du PSG pourrait profiter des opportunités qui se présenteraient sur le marché des agents libres. N’ayant toujours pas prolongé son contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger pourrait être à portée de main du PSG. Encore faudrait-il que le club parisien se montre suffisamment convaincant pour rafler la mise dans cette opération.

Après Azpilicueta et Christensen, le Barça jetterait son dévolu sur Rüdiger !