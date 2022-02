Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta connaît un premier échec pour l’été prochain !

Publié le 7 février 2022 à 21h00 par Th.B.

Alors qu'il pensait à recruter Niklas Süle librement et gratuitement cet été, le FC Barcelone est désormais contraint d'aller voir ailleurs. En effet, le Borussia Dortmund a officialisé ce lundi après-midi la signature de défenseur allemand.

Alors que Gerard Piqué devrait prendre sa retraite à l’issue de la saison, que la prolongation de contrat de Ronald Araujo n’a pas encore été signée et que la suite des carrières de Clément Lenglet et de Samuel Umtiti pourraient ne pas s’écrire au FC Barcelone, le président Joan Laporta compterait injecter du sang neuf au sein de la charnière centrale du FC Barcelone à la prochaine intersaison. Les noms d’Antonio Rüdiger, de Jules Koundé et de Niklas Süle sont revenus avec insistance ces derniers temps. Mais en ce qui concerne le défenseur central du Bayern Munich, il ne faut plus espérer une signature au FC Barcelone.

Süle snobe le Barça et file au BvB