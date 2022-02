Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme bras de fer pour Xavi dans ce dossier XXL à 0€ !

Publié le 7 février 2022 à 20h00 par P.L.

Désireux de voir du renfort débarquer en défense central, le FC Barcelone ciblerait Andreas Christensen, en fin de contrat en juin prochain. Et Joan Laporta continuerait de pousser pour mener à bien ce dossier, au même titre que le Bayern Munich.

Cet hiver, le FC Barcelone a su se renforcer à des postes importants avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Désormais, le club catalan aimerait recruter des défenseurs centraux pour apporter quelques solutions supplémentaires à Xavi pour sa charnière. Ainsi, Joan Laporta explorerait plusieurs pistes en vue de l’été prochain et il pourrait bien se tourner vers le marché des agents libres. En effet, des joueurs comme César Azpilicueta ou encore Andreas Christensen sont liés au FC Barcelone depuis plusieurs semaines maintenant ; les deux défenseurs étant en fin de contrat en juin prochain. Toutefois, pour le Danois, la concurrence s’annonce toujours rude, malgré le départ d’un prétendant.

Le Barça et le Bayern poussent toujours pour Christensen