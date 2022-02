Foot - Mercato - Bayern

Mercato - Officiel : Niklas Süle quitte le Bayern !

Publié le 7 février 2022 à 16h11 par A.D. mis à jour le 7 février 2022 à 16h18

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, Niklas Süle défendra les couleurs du Borussia Dortmund la saison prochaine. Le BVB a annoncé la signature de l'international allemand ce lundi après-midi.

Niklas Süle sait déjà où il jouera la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin, l'international allemand a décidé de quitter le Bayern librement et gratuitement à la fin de cet exercice 2021-2022. Et comme l'a officialisé le Borussia Dortmund ce lundi après-midi, Niklas Süle portera les couleurs jaune et noir à partir du 1er juillet. « Le BVB a engagé l'international allemand Niklas Süle (26 ans) pour la saison 2022/23. Le défenseur central est actuellement au service du FC Bayern Munich. Son contrat expire à l'été 2022 » , peut-on lire sur le compte Twitter du Borussia Dortmund. Alors que son défenseur va rejoindre son grand rival de Bundesliga, le Bayern peut s'en mordre les doigts.