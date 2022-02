Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a les idées claires pour son avenir !

Publié le 7 février 2022 à 14h45 par Th.B.

Pourtant pris en considération par le PSG pour le remplacement de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland n’aurait la tête qu’à un nouveau challenge en Espagne. Tout se jouerait entrée les propositions financières du Real Madrid et du FC Barcelone.

Sans contestation possible, Erling Braut Haaland sera l’une des multiples attractions du mercato estival. Outre les stars qui disposeront du statut d’agent libre comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Paul Pogba, il y a forcément le cas Haaland. À la signature de son contrat à l’hiver 2020 au Borussia Dortmund, une clause libératoire du montant de 75M€ y a été incluse et sera effective à compter du 31 mai. Comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier, le PSG garde un oeil sur le dossier Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Néanmoins, il semblerait que ce soit déjà peine perdue pour Leonardo et la direction sportive PSG puisque le choix de l’international norvégien se porterait sur la Liga.

Haaland attend le printemps pour trancher entre le Barça et le Real Madrid !