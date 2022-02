Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait ce qu'il faut faire pour garder Mbappé !

Publié le 7 février 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas définitivement tranché pour son avenir. Il n'a toujours rien signé, ni avec le Real Madrid, ni avec le PSG. Et les Parisiens savent désormais quelle stratégie adopter pour convaincre l'international français.

L'avenir de Kylian Mbappé est le dossier brûlant du PSG. Et pour cause, l'attaquant français voit son contrat prendre fin en juin prochain ce qui lui permet de discuter avec le club de son choix et même de signer un contrat avec l'équipe de son choix en vue de la saison prochaine. Toutefois, au micro de Prime Video dimanche soir après la victoire contre le LOSC (5-1), Kylian Mbappé assure qu'il n'a toujours pas tranché. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », confie le numéro 7 du PSG. L'été dernier, le Real Madrid avait tenté d'arracher la signature de Kylian Mbappé en transmettant plusieurs offres au PSG, allant jusqu'à 200M€.

Mbappé peut accepter un contrat court