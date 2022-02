Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel veut faire capoter un gros coup de Leonardo !

Publié le 6 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo, Antonio Rüdiger aurait refusé l’ultime offre de prolongation de contrat de Chelsea. Pour autant, le PSG pourrait voir Thomas Tuchel lui jouer un sale tour dans cette opération.

Et si Leonardo prenait la décision d’une nouvelle fois rafler des grosses opportunités sur le marché des agents libres l’été prochain, à l’instar de la dernière intersaison ? Le directeur sportif du PSG aurait d’ores et déjà coché les noms de Paul Pogba, d’Ousmane Dembélé ou encore de Antonio Rüdiger selon différents médias. Sous contrat jusqu’en juin prochain à Chelsea, l’international allemand semble peiner à se mettre d’accord avec les dirigeants des Blues au niveau d’une prolongation de contrat, la question salariale étant soulevée. Le PSG pourrait donc avoir un coup à jouer, à moins que Thomas Tuchel parvienne à ses fins.

Optimisme pour la prolongation de Rüdiger