Mercato - PSG : Leonardo reçoit un gros appel du pied pour l'été prochain !

Publié le 6 février 2022 à 3h30 par A.M.

Formé au PSG, Christopher Nkunku s'épanouit désormais au RB Leipzig, mais il ne ferme pas la porte à un retour à Paris.

A l'image de nombreux jeunes parisiens, Christopher Nkunku a cédé aux sirènes de la Bundesliga. Et il a bien fait. Formé au PSG, le milieu de terrain s'est engagé en 2019 avec le RB Leipzig et il est aujourd'hui le joueur majeur du club allemand. Ses prestations ne passent d'ailleurs pas inaperçues sur le marché et il pourrait être concerné par un gros transfert l'été prochain. Et pourquoi pas pour un retour au PSG ?

Nkunku ouvre la porte au PSG