Mercato - PSG : Le Real Madrid fait passer un message fort sur Mbappé en privé !

Publié le 7 février 2022 à 10h15 par A.M.

Bien qu'il n'ait encore rien signé pour son avenir, Kylian Mbappé reste la priorité du Real Madrid, et le club merengue serait résolument confiant en interne.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé reste la priorité du Real Madrid qui avait tenté de le recruter l'été dernier avec des offres allant jusqu'à 200M€. Cependant, dimanche soir, l'attaquant parisien assurait n'avoir toujours pas pris de décision définitive pour son avenir. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », confiait Kylian Mbappé au micro de Prime Video dimanche soir après la victoire contre le LOSC (5-1).

Le Real Madrid est confiant pour Mbappé