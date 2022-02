Foot - Mercato

Mercato : Kylian Mbappé se prononce sur le grand retour d’Hatem Ben Arfa !

Publié le 7 février 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Auteur de débuts prometteurs avec le LOSC comme en témoigne son rush de grande classe dimanche soir contre le PSG, Hatem Ben Arfa est une bonne pioche selon Kylian Mbappé.

Malgré la large défaite concédée par le LOSC dimanche soir face au PSG (1-5), Hatem Ben Arfa a rendu une copie plutôt prometteuse pour sa première titularisation depuis son recrutement. L’attaquant de 34 ans, passé justement par le PSG où son expérience avait rapidement viré au fiasco, est notamment à l’origine de l’unique but lillois avec un magnifique sprint sur lequel il a laissé dans le vent Angel Di Maria et Kylian Mbappé. D’ailleurs, au micro de Prime Video après le match, l’attaquant français du PSG a évoqué le retour de Ben Arfa en Ligue 1.

« C’est un très bon joueur »