Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine grande star du projet QSI déjà connue ?

Publié le 7 février 2022 à 20h45 par La rédaction

Après Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi, le PSG serait prêt à faire venir une nouvelle star, Cristiano Ronaldo.

En accueillant Lionel Messi, les dirigeants du PSG réalisaient leur rêve d’accueillir l’un des meilleurs joueurs du monde. Ils veulent désormais aller plus loin, et voudraient également recruter Cristiano Ronaldo. Le quintuple ballon d’or ne fermerait pas la porte à une arrivée en France, et plusieurs indices laissent penser que CR7 pourrait bien débarquer à Paris cet été.

Une arrivée facilitée par la venue de Zidane ?

Si Cristiano Ronaldo réalise une bonne saison individuellement (14 buts et 4 passes décisives en 24 matchs), il n’en va pas de même pour Manchester United. Portés par leur buteur portugais, les Red Devils ont terminé 1er de leur groupe de Ligue des Champions et pointent à la 4ème place de Premier League avec 2 matchs de retard sur Liverpool. Si sur le papier ce n’est pas catastrophique, le contenu des matchs est quant à lui très limité, et pourrait pousser Cristiano Ronaldo à chercher une porte de sortie. Zinedine Zidane, probable futur entraineur du PSG aurait même fixé le recrutement de CR7 comme condition pour son arrivée. Une saison compliquée, un entraineur qu'il connait bien, le possible départ de Kylian Mbappé ... suffisant pour attirer le meilleur buteur de tous les temps à Paris ?