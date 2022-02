Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces nouvelles révélations sur l’hiver de Boubacar Kamara...

Publié le 7 février 2022 à 20h10 par A.C.

Il ne reste plus que quelques mois avant la fin du contrat de Boubacar Kamara et au sein de l’OM, on aurait bien aimé le vendre lors du dernier mercato hivernal.

Pablo Longoria aurait bien aimé se débarrasser de ce dossier délicat. En fin de contrat et pas vraiment enclin à prolonger, Boubacar Kamara quittera l’Olympique de Marseille en juin prochain, à moins d’un retournement de situation. Le pire c’est que son club formateur n’empochera pas le moindre sou... alors que cet hiver plusieurs clubs auraient tenté leur chance ! La presse italienne a notamment parlé de l’AS Roma de José Mourinho, mais un démenti est tombé tout récemment. « On a commencé à faire plein de noms, notamment celui de Joao Moutinho, alors que c’était une simple blague de réseaux sociaux à la base » a déclaré Tiago Pinto, le directeur sportif du club romain. « Tous les noms fait ont été des mensonges, même Kamara. Un jour je vous dirais tout sur le dossier Kamara ».

La Roma n’est pas allée bien loin pour Kamara