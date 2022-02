Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara est dans le flou pour son avenir !

Publié le 7 février 2022 à 16h30 par Th.B.

Alors que plusieurs portes se fermeraient à lui à seulement quelques mois de l’expiration de son contrat à l’OM, Boubacar Kamara ne semblerait pouvoir compter que sur l’Atletico de Madrid à l’instant T…

Boubacar Kamara pourrait bien vivre ses dernières semaines au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Certes indéboulonnable, le minot marseillais aurait de fortes chances de quitter son club formateur à l’issue de son contrat qui arrivera à expiration le 30 juin prochain. En effet, le président Pablo Longoria n’est jamais parvenu à se rapprocher de la position du clan Kamara au niveau de ses demandes financières pour apposer sa signature sur une prolongation de contrat. Résultat, l’OM va donc perdre son milieu de terrain défensif, formé au poste de défenseur central. Néanmoins, alors que les options de Kamara semblaient se multiplier il y a encore peu en marge du prochain mercato estival, la tendance aurait considérablement évoluée ces derniers temps. Le joueur de l’OM pourrait éprouver bien plus de difficultés que prévu pour connaître l’identité de son futur club. Et pour des raisons diverses et variées.

La porte s’est fermée pour le Milan AC…

Pourtant annoncé dans le viseur du Milan AC depuis de longs mois désormais, au même moment que son ancien coéquipier Florian Thauvin qui était évoqué du côté du club rossoneri, Boubacar Kamara ne devrait pas pouvoir déposer ses valises en Lombardie. La cause ? Calciomercato.com a affirmé ces derniers jours que la direction sportive du Milan AC aurait pris la décision de jeter son dévolu sur Renato Sanches et sur Sven Botman pour occuper les positions de milieu de terrain et de défenseur central. De quoi obliger Kamara à trouver un autre point de chute, ce qui ne serait pas chose aisée…

La Roma ne regrette pas son échec

Tout au long du mercato hivernal, la Roma a été annoncée comme étant la destination la plus probable pour Boubacar Kamara, d’autant plus que le club entraîné par José Mourinho aurait souhaité l’attirer par le biais d’une opération qui aurait facilité les transferts définitifs de Cengiz Ünder et Pau Lopez, tous deux prêtés à l’OM. Cependant, José Mourinho ne s’est pas montré déçu par le fait que cette opération ne se soit pas réalisée cet hiver comme il l’a fait savoir en conférence de presse. « Je suis satisfait de ce mercato. Si vous me demandez si je préfère les mouvements que les autres équipes ont faits pendant ce mercato la réponse est évidemment oui. Je suis passé par là. J'ai été à Chelsea, j'ai été à l'Inter, j'ai été au Real Madrid, je suis déjà passé par là pendant cette période. Mais en considérant la situation de notre club, je suis heureux parce qu'aujourd'hui nous sommes plus forts que nous l'étions le 31 décembre. Du 31 décembre à aujourd'hui, nous avons perdu, entre guillemets, quatre joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de minutes sur le terrain avec nous et nous avons recruté deux joueurs qui, en quelques semaines, ont joué plus de minutes que les quatre qui sont partis. Pour cette raison, je suis heureux, car notre objectif est de nous améliorer tout le temps ».

Manchester United ne verrait en lui qu’une alternative, l’Atletico sa seule chance ?