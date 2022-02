Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Kamara !

Publié le 7 février 2022 à 11h10 par Th.B.

Alors que ses services auraient été proposés à Manchester United cet hiver, Boubacar Kamara pourrait finalement ne pas signer chez les Red Devils où il ne serait qu’une alternative au dossier Declan Rice.

À l’instar de Kylian Mbappé au PSG, Boubacar Kamara n’a pas prolongé son contrat à l’OM et serait susceptible de bénéficier du statut d’agent libre à l’issue de la saison. À ce jour, plusieurs options se présenteraient au minot marseillais dont Manchester United. Cependant, les dirigeants des Red Devils ont pris la décision de ne pas lancer d’offensive auprès de l’OM dans les ultimes jours du mercato hivernal pour la simple et bonne raison qu’il y aura un changement d’entraîneur à la fin de la saison et que United attendrait d’avoir l’aval du manager en question avant de bouger ses pions sur le marché des transferts selon Fabrizio Romano. « Dans les trois derniers jours du mercato, le milieu de Marseille Boubacar Kamara a été proposé à Manchester United. C’était une sérieuse possibilité pour Manchester United parce que le joueur leur a été proposé à de nombreuses reprises. Mais la réponse de Manchester United a toujours été : “Non, nous ne recruterons aucun joueur en janvier.” ». Et il se pourrait que le nom de Kamara ne figure même pas tout en haut de la liste prioritaire de Manchester United à ce poste.

Kamara ne serait pas la priorité de Manchester United…