Mercato - OM : Sadio Mané lance un incroyable appel du pied à Longoria !

Publié le 7 février 2022 à 8h30 par A.M.

Champion d'Afrique avec le Sénégal, Sadio Mané s'est amusé à lancer un appel du pied à l'OM lors d'une discussions avec le Marseillais Papa Gueye.

C'est une anomalie qui a été résolue. Dimanche soir, le Sénégal a effectivement remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant aux tirs-au-but face à l'Egypte en finale. Les Lions de la Téranga inscrivent donc leur nom au palmarès pour la première fois avec dans son groupe de nombreux joueurs de Ligue 1, dont deux Marseillais, à savoir Bamba Dieng et Pape Gueye. Et les deux joueurs de l'OM sont d'ailleurs passés à l'action pour tenter d'attirer la star sénégalaise Sadio Mané.

Gueye tente d'attirer Mané à l'OM