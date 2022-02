Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli préférant déjà du lourd !

Publié le 7 février 2022 à 3h15 par A.M.

Déjà concentrés sur l'avenir, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli se sont rendus à Milan afin de voir le derby, et probablement prendre des notes pour le prochain mercato.

Cet hiver, l'OM n'a pas réussi à se renforcer autant qu'il le souhaitait. En effet, bien Cédric Bakambu et Sead Kolasinac aient rejoint le club phocéen, Jorge Sampaoli aurait bien aimé voir débarquer un autre joueur, notamment un latéral gauche. Cependant, ce n'est probablement que partie remise. En effet, l'été prochain, le club phocéen pourrait bien poursuivre se recrutement à l'image de ce qui a été fait lors du précédent mercato estival.

Longoria et Sampaoli n'ont rien raté du derby à Milan