Mercato - PSG : L’offensive est programmée pour un successeur de Mbappé !

Publié le 7 février 2022 à 19h10 par Th.B.

Afin de potentiellement remplacer Kylian Mbappé, Leonardo songerait à attirer Karim Adeyemi au PSG. Cependant, le Borussia Dortmund envisagerait sérieusement de griller la priorité au Paris Saint-Germain.

Directeur sportif du PSG, Leonardo travaillerait déjà sur la succession de Kylian Mbappé qui semble être destiné à quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat en juin prochain. Et la destination la plus probable du champion du monde tricolore semble être le Real Madrid lorsque Leonardo et les décideurs du PSG gardent un oeil avisé depuis l’été dernier sur les dossiers Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier. Ce lundi, Foot Mercato a confirmé la tendance en affirmant que l’insatiable buteur du Borussia Dortmund était la priorité absolue du PSG pour oublier Mbappé. Cependant, Haaland ne serait pas l’unique option.

Le BvB compte boucler le transfert d’Adeyemi rapidement !