Mercato - Real Madrid : Des premières tensions entre Ancelotti et Pérez à cause d'Hazard ?

Publié le 8 février 2022 à 10h10 par B.C.

N’entrant pas dans les plans de Carlo Ancelotti, Eden Hazard est en manque de temps de jeu depuis quelques semaines. Une situation que ne comprendrait pas la direction du Real Madrid.

Arrivé en tant que star, Eden Hazard n’est jamais parvenu à s’imposer au Real Madrid. L’international belge est considéré comme l’un des grands flops de la Casa Blanca et son avenir semble désormais s’écrire en dehors de la capitale espagnole comme l’expliquait dernièrement Sacha Tavolieri. « Hazard souhaite quitter le Real. Il l’a dit à ses proches et à des intermédiaires qui étaient susceptibles de lui trouver une solution cet hiver », a déclaré le journaliste belge. En attendant, le calvaire d’Eden Hazard se poursuit. Épargné par les blessures, l’attaquant de 31 ans n’entre pourtant pas dans les plans de Carlo Ancelotti, et cela irriterait au sein du Real Madrid.

Le Real ne comprend pas le temps de jeu d’Hazard