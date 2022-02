Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va pouvoir recruter deux cracks brésiliens !

Publié le 8 février 2022 à 9h30 par La rédaction

Neuf ans après le transfert de Neymar, Andrés Rueda, le président de Santos, a expliqué avoir signé un accord de paix avec le Barça qui devrait bénéficier d’une option préférentielle pour deux cracks du club brésilien.

Depuis le transfert de Neymar en provenance de Santos en 2013, le FC Barcelone s'est fait plus discret au Brésil. Avec les polémiques qui ont suivi sur cette opération, le Barça a pris distance. Et vu la dette colossale du club, il est difficile de s’aligner sur des cracks brésiliens qui peuvent coûter très cher. A l’image des 40M€ dépensés par le Real Madrid pour Vinicius Junior, âgé seulement de 16 ans à l’époque… Neuf ans après l’arrivée du Ney, le Barça aurait de nouveau fait un pas en avant vers le Brésil.

Ángelo et Kaiky, deux pépites qui pourraient débarquer au Barça