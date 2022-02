Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les révélations retentissantes d'Agüero sur son départ !

Publié le 8 février 2022 à 8h30 par A.D.

Victime d'un malaise cardiaque en plein match, Sergio Agüero a été contraint de quitter le FC Barcelone et de prendre sa retraite. Sur les réseaux sociaux, El Kun a lâché de nouvelles précisions sur les dessous de son départ.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Sergio Agüero s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone. Toutefois, son séjour en Catalogne n'aura duré que quelques mois. Victime d'un malaise cardiaque en plein match, Sergio Agüero a d'abord dû se tenir écarté des terrains pendant quatre mois pour se soigner. Mais alors que sa convalescence n'était pas terminée, El Kun a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière sportive, et par la même occasion à son contrat avec le FC Barcelone. Sur sa chaine Twitch , Sergio Agüero est revenu sur son calvaire et a dévoilé les coulisses de son départ du Barça.

«Je savais une semaine ou dix jours avant qu'on me le dise que je devrais prendre ma retraite»