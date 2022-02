Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Matteo Guendouzi a fait taire ses détracteurs…

Publié le 8 février 2022 à 4h45 par T.M.

Aujourd’hui, Matteo Guendouzi est essentiel dans le schéma de Jorge Sampaoli. Grâce à ses performances, le joueur de l’OM a su répondre de la meilleure des manières à ceux qui doutaient de lui…

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria est notamment allé piocher à Arsenal pour renforcer l’OM. William Saliba et Matteo Guendouzi sont ainsi arrivés en provenance de Londres. Aujourd’hui, les deux Français sont d’ailleurs importants pour Jorge Sampaoli et font l’unanimité sur la Canebière. Cela était pourtant loin d’être le cas pour Guendouzi à son arrivée. En effet, au moment du recrutement du milieu de terrain, de nombreuses interrogations ont été émises. Cela est désormais de l’histoire ancienne.

« Il m’a vraiment fait changer d’avis et convaincu »