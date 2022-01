Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aouar, OL... Cette révélation à 25M€ sur Guendouzi !

Publié le 28 janvier 2022 à 23h45 par A.M.

Alors qu'il brille à l'OM cette saison, Mattéo Guendouzi aurait pu s'engager à l'OL il y a quelques mois dans le cadre d'une opération avec Houssem Aouar.

Prêté la saison dernière au Hertha Berlin, Mattéo Guendouzi n'a guère brillé au point de revenir à Arsenal où il n'entrait plus dans les plans de Mikel Arteta. L'OM a ainsi sauté sur l'occasion pour obtenir le prêt de l'ancien milieu de terrain avec une option d'achat estimée à 11M€ qui sera automatiquement levée en cas de maintien. Par conséquent, Mattéo Guendouzi sera définitivement un joueur de l'OM à l'issue de la saison. Et pourtant, selon les informations d'Hugo Guillemet, journaliste à L'Equipe , l'international français aurait pu s'engager avec l'OL durant l'été 2020. Mais les Gones ont refusé une offre d'Arsenal qui proposait 25M€ et Mattéo Guendouzi pour recruter Houssem Aouar.

L'OL a refusé 25M€ + Guendouzi pour Aouar