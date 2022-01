Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi raconte son incroyable histoire d'amour avec l'OM !

Publié le 15 janvier 2022 à 20h30 par B.C.

Nouvel homme fort de Jorge Sampaoli à l’OM, Mattéo Guendouzi vit un début d’aventure idyllique avec le club phocéen, qu’il ne souhaite pas quitter de sitôt.

« Au-delà de la jeunesse de Mateo, il transmet une énergie spéciale, du fait de sa volonté de gagner. Il est leader naturel. Qu'il soit là, c'est vraiment quelque chose de très positif pour nous. Il a une énergie très contagieuse. » Interrogé ce vendredi sur Mattéo Guendouzi, Jorge Sampaoli n’a pas tari d’éloges sur son joueur, arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le milieu de 22 ans s’est rapidement imposé comme l’un des cadres de cette équipe, faisant de lui l’un des nouveaux chouchous des supporters de l’OM. À l’occasion d’un long entretien accordé ce samedi à La Provence , Mattéo Guendouzi est revenu sur son arrivée du côté de la Canebière et ne cache pas sa joie d’avoir fait ce choix.

« Un coup de foudre ? C’est le terme approprié »

« La réalité est totalement conforme à mes attentes. Je suis satisfait car je n’ai pas eu d’effet de surprise. Je suis donc très heureux ici, que ce soit footballistiquement ou dans la vie de tous les jours. Un coup de foudre ? C’est le terme approprié, c’est ce que je vis depuis le premier jour où j’ai signé ici. J’espère le vivre de nombreuses années encore. Mes partenaires et le peuple marseillais m’ont très bien intégré, je le ressens à chaque match et dans la vie de tous les jours, quand je fais les magasins ou vais au restaurant. Je reçois beaucoup de félicitations, d’amour. Ce sont des moments extraordinaire. Je mesure la chance que j’ai d’être ici. J’adore ce que je fais, j’adore mes partenaires. Je m’épanouis pleinement. Je n’ai jamais pris autant de plaisir depuis que je joue au foot, que ce soit à l’entraînement ou en match. C’est difficile à expliquer, c’est indescriptible. Je le ressens dans mon coeur. Il faut le vivre. Il n’y a qu’à Marseille où tu sens que toute la ville est derrière le club. Tu gagnes le dimanche, tout le monde est heureux le lendemain et ça dure jusqu’au match suivant. En cas de défaite, la ville s’éteint », a confié Mattéo Guendouzi, qui n’a pas l’intention de mettre fin à son aventure marseillaise dans l’immédiat.

« Si je n’avais pas envie de signer à l’OM, je ne me serais pas engagé avec un tel contrat »