Mercato : OM, PSG… L’énorme aveu de Guendouzi sur son arrivée à Marseille !

Publié le 15 janvier 2022 à 17h10 par B.C.

Formé au PSG, Mattéo Guendouzi a pris la décision de rejoindre l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival. Un choix justifié par le milieu français.

Passé par le centre de formation du PSG, Mattéo Guendouzi n’était pas destiné à rejoindre l’OM durant sa carrière. Pourtant, le milieu de 22 ans s’est engagé en faveur du club phocéen lors du dernier mercato estival et a rapidement fait l’unanimité du côté du Vélodrome. Mattéo Guendouzi est l’un des nouveaux chouchous du public et de Jorge Sampaoli, séduit par les qualités de son joueur. Interrogé ce samedi par La Provence sur ses origines parisiennes, Mattéo Guendouzi s’est prononcé sur son choix de rejoindre Marseille.

« Dans le foot, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer »