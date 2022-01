Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La dernière recrue du LOSC justifie son choix de recaler Longoria !

Publié le 15 janvier 2022 à 18h10 par B.C.

Présenté à la presse ce samedi, Edon Zhegrova a justifié sa volonté de rejoindre le LOSC alors que d’autres options s’offraient à lui pour son avenir, notamment du côté de l’OM.

Avant l’ouverture du mercato hivernal, Jorge Sampaoli avait rappelé à plusieurs reprises qu’il souhaitait voir du renfort débarquer à l’OM en ce mois de janvier. L’Argentin a été entendu puisque Pablo Longoria a déjà mis la main sur Cedric Bakambu, libre de tout contrat depuis son départ de Chine. Cependant, le président de l’OM a déjà connu un échec. En effet, le club phocéen s’intéressait à Edon Zhegrova (22 ans), évoluant jusqu'ici au FC Bâle, qui a finalement décidé de s’engager en faveur du LOSC. Présenté à la presse ce samedi, l’international kosovar a justifié son choix de rejoindre les Dogues .

« J’aime Lille plus que Marseille »