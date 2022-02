Foot - Mercato - PSG

Mercato : Hatem Ben Arfa se retrouve validé par le PSG...

Publié le 7 février 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Recruté libre par le LOSC durant le mercato de janvier, Hatem Ben Arfa a proposé des débuts relativement prometteurs sous ses nouvelles couleurs. Au point même d’impressionner certains joueurs du PSG, club où il avait pourtant fait l’objet d’un gros flop…

Après plus de six mois d’inactivité avec la fin de son aventure avec les Girondins de Bordeaux en juin dernier, Hatem Ben Arfa (34 ans) a finalement repris du service cet hiver en Ligue 1. L’attaquant tricolore, passé notamment par l’OL, l’OM, l’OGC Nice et le PSG au cours de sa carrière, s’est engagé en faveur du LOSC jusqu’en juin prochain avec donc un nouveau pari qui se présente à lui. D’ailleurs, dimanche soir, Ben Arfa a fêté sa première titularisation sous le maillot des Dogues face au PSG, un club dans lequel justement son passage entre 2016 et 2028 s’était relativement mal passé. Et pourtant…

Mbappé bluffé par Ben Arfa

Décisif sur l’unique but inscrit par le LOSC de Sven Botman avec un débordement qui a fait la différence, Hatem Ben Arfa a impressionné Kylian Mbappé, et l’attaquant du PSG l’a fait savoir après le match au micro de Prime Video en décrivant l’action : « Il passe parce que Di Maria et moi avons peur. Nous nous sommes dit, « vas-y toi ! », « non toi ! » et puis il passe comme ça. Nous sommes deux au départ, et nous nous regardons. Il maîtrise. La qualité ne s’achète pas à Carrefour comme je le dis souvent. Il peut ne pas jouer pendant un an, mais il a toujours des restes. C’est clair que la qualité, il l’a (…) C’est un très bon joueur », a indiqué Mbappé. Et l’attaquant du PSG n’a pas été le seul à être bluffé par l’état de forme d’Hatem Ben Arfa pour cette reprise avec le LOSC.

« Il est très affûté »