Mercato - Barcelone : Le Barça lance une révolution pour l’été prochain !

Publié le 8 février 2022 à 9h00 par Th.B.

Alors que certains ont dernièrement vu leurs contrats être prolongés par les dirigeants du FC Barcelone, leurs départs seraient programmés pour le mercato estival à venir. Et les sacrifiés se nommeraient Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Oscar Mingueza qui devraient initier la révolution que le Barça aimerait mettre en place selon la presse catalane.

Un vent de révolution devrait souffler en Catalogne et plus particulièrement au-dessus du Camp Nou à l’occasion du prochain mercato estival. En effet, outre la piste Erling Braut Haaland qui serait perçue comme étant une priorité d’après SPORT ce mardi, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta aurait la ferme volonté de tout chambouler dans un secteur clé de l’effectif de Xavi Hernandez. En raison notamment du potentiel départ à la retraite de Gerard Piqué à l’issue de la saison, le président du FC Barcelone, accompagné de son comité de direction, semblerait être prêt à opérer quelques changements dans la défense du Barça.

