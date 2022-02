Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord imminent dans ce dossier brûlant de Xavi ?

Publié le 8 février 2022 à 7h00 par P.L.

Après une fin de mercato hivernal assez agitée du côté du FC Barcelone, Joan Laporta aurait toujours comme priorité de prolonger Ronald Araujo. D'ailleurs, le président catalan serait tout proche de boucler ce dossier.

En janvier dernier, le FC Barcelone s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts en enregistrant quatre nouveaux joueurs au sein de son effectif. Mais Joan Laporta n’aurait pas non plus oublié les dossiers qu’il avait entamé avant le mercato hivernal. Le président catalan aurait toujours comme priorité d’étendre les contrats de Gavi et de Ronald Araujo, misant sur la jeunesse pour reconstruire l’équipe du Barça afin qu’elle atteigne de nouveau les sommets du football européen. Alors que le rendez-vous est pris pour février pour le défenseur central uruguayen, Joan Laporta serait tout près de boucler ce dossier.

Un accord est proche entre le Barça et Araujo