Mercato - Barcelone : Agüero vide son sac sur son départ à la retraite…

Publié le 8 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Forcé à prendre sa retraite puisqu’il souffre d’une arythmie cardiaque l’empêchant d’évoluer au plus haut niveau, Sergio Agüero s’est livré sur son départ du FC Barcelone et la page football qui s’est tournée pour lui…

Alors qu’il effectuait son grand retour en Liga tout juste 10 ans après son départ de l’Atletico de Madrid, Sergio Agüero n’a pas pu continuer d’écrire sa légende au FC Barcelone. En effet, seulement quelques semaines après son arrivée en Catalogne, celui qui est surnommé El Kun a été contraint de prendre sa retraite en raison de problèmes cardiaques survenus en plein match à la toute fin du mois d’octobre. Résultat, Agüero n’a eu d’autre choix que de raccrocher les crampons pour des raisons de santé. Lundi soir, Agüero s’est livré sur cet épisode.

« Quand j'ai vu l'escalier avec ma chaise, j'ai craqué »