Mercato - Barcelone : Priorité de Xavi, cet attaquant revient sur son transfert avorté cet hiver !

Publié le 8 février 2022 à 4h15 par A.M.

Longtemps annoncé au FC Barcelone, Alvaro Morata est finalement resté à la Juventus où il a vu débarquer Dusan Vlahovic. L'Espagnol revient sur cet hiver mouvementé.

Cet hiver, le FC Barcelone était à la recherche d'un avant-centre. Dans cette optique, Pierre-Emerick Aubameyang a débarqué libre avoir avoir mis fin à son contrat avec Arsenal. Toutefois, avant d'attirer l'ancien Stéphanois, Xavi avait fait d'Alvaro Morata sa grande priorité. Mais l'attaquant de la Juventus n'a finalement pas bougé. Et il revient sur son mercato.

«J'ai passé le dernier mois sans savoir ce qui se passait»